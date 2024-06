Demütige Gesichter nach Wahldebakel Grüne warnen vor neuem öffentlichen Ampel-Streit

Neues Kampfgeschrei ist für die Grünen am Tag nach der Wahl dagegen keine Option. Er sei „guten Mutes“, dass die Koalition in den drei Wochen bis zum geplanten Kabinettsbeschluss am 3. Juli einen Haushalt zustande bringen werde. „Es hilft nichts, wenn wir das öffentlich austragen, das haben wir gestern gesehen“, sagt der Grünen-Chef. Gleichwohl würden die Grünen „hart für unsere Themen kämpfen“, und sie wollten „den Modernisierungsstau auflösen“. Was das für die Grünen heißt – Nouripour will einfach nicht konkreter werden.