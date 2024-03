Umstrittene politische Vereinigung Dava reicht Unterschriften für Europawahl-Kandidatur ein

Neben der Dava möchte unter anderem auch die Letzte Generation an der Europawahl im Juni teilnehmen. Am Mittwoch hatte die Klima-Protestgruppe mitgeteilt, die dafür benötigte Zahl an Unterschriften ebenfalls schon erreicht zu haben. Die Unterschriften würden am Freitag der Bundeswahlleiterin übergeben.