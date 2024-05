Europawahl 2024 Was will Volt?

Volt Deutschland wurde 2018 gegründet und versteht sich als „paneuropäische Partei“, die nach eigenen Angaben Ableger in 31 Ländern hat. Die Gründer wollten nach dem Brexit eine Antwort auf den erstarkenden Rechtspopulismus in Europa geben. Bei der letzten Europawahl 2019 gaben in Deutschland 0,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler Volt ihre Stimme. Seitdem sitzt Damian Boeselager für die Partei im Europäischen Parlament, der auch zur nächsten Wahl wieder Spitzenkandidat auf der Liste der Partei ist. Während seiner ersten Legislaturperiode in Straßburg und Brüssel hat er sich der Fraktion der Grünen angeschlossen. Auf kommunaler Ebene ist die wohl am besten als sozialliberal zu bezeichnende Partei in einigen Stadträten vertreten, darunter in Düsseldorf, Darmstadt oder Frankfurt.