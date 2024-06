Europawahl 2024 Enttäuschung bei den Grünen, der FDP fällt ein Stein vom Herzen

Als um 18.20 Uhr Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Bühne betrat, wurde der Jubel geradezu frenetisch. „Ihr macht mich verlegen“, sagte sie. Man habe in Umfragen bei drei, vier Prozent gelegen. „Jetzt liegen wir stabil bei fünf Prozent. Unsere Nachricht wurde gehört: das Thema Wirtschaftswende, das Thema Sicherheit, die Migration“, sagte die 66-jährige Düsseldorferin. An die Adresse all derer, die sich in Berlin über ihren Wechsel nach Brüssel freuen würden, sagte sie: „Täuscht euch nicht.“ Sie werde auch von Brüssel aus weiter in Berlin präsent sein. „Ich bin froh, ich bin glücklich, ich bin erleichtert“, sagte Generalsekretär BIjan Djir-Sarai.