Europawahl 2024 Fabio de Masi - der Kandidat in Wagenknechts Schatten

De Masi war in dieser Zeit schon einmal Parlamentarier und hat auch auf dem Brüsseler Parkett Erfahrung gesammelt: von 2014 bis 2017 saß er für die Linke im Europaparlament. Dann wechselte der Deutsch-Italiener für die Linke in den Bundestag nach Berlin - und wurde später Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Immer wieder forderte er auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heraus und warf ihm in der Cum-ex-Affäre Lügen vor. Scholz hatte in der Zeit der Skandale als Erster Bürgermeister Hamburgs und später als Bundesfinanzminister politische Verantwortung getragen. Jüngst sagte De Masi über Scholz mit Blick auf eine seit Monaten ruhende Baustelle des Elbtowers in Hamburg: „Er hat einen Wolkenkratzer für Hamburg versprochen und herausgekommen ist eine Bauruine. Und er hat ein Wirtschaftswunder für Deutschland versprochen und herausgekommen ist eine Rezession.“