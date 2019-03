Europawahl 2019: SPD feilt am Image - vergeblich

Meinung Im Europawahlkampf will die SPD deutlich machen, wofür sie steht: Soziale Gerechtigkeit. Die Wahlversprechen bringen aber wenig, findet unsere Autorin. Wichtiger sei etwas anderes.

Die SPD will zu ihrem alten Markenkern, der sozialen Gerechtigkeit, zurück. Die Mindestlöhne in Europa sollen rauf, für Bildung und Infrastruktur will die SPD viel mehr Geld ausgeben. Finanzieren sollen das die Reichen und die Digitalkonzerne, die endlich mehr Steuern in Europa bezahlen sollen. Das klingt gut, doch verfängt es leider kaum.