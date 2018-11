CSU-Politiker Manfred Weber im Porträt : Ein Bayer für den Top-Job in Brüssel

Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), blickt auf das Europaparlament in Straßburg (Archiv). Foto: REUTERS/Vincent Kessler

Brüssel Europäische Christdemokraten wählen mit Zweidrittel-Mehrheit den CSU-Politiker Manfred Weber zum Spitzenkandidaten bei der Europawahl. Der 46-Jährige hat gute Chancen, nächster Kommissionspräsident zu werde.

Von Markus Grabitz

Als im Saal die Europahymne Ode an die Freude erklingt, bekommt Manfred Weber für einen Moment feuchte Augen. Der 46-jährige CSU-Politiker hat gerade das Ziel erreicht, auf das er jahrelang hingearbeitet hat. Der Bayer, der für einen CSU-Spitzenpolitiker so angenehm und überraschend zurückhaltend daher kommt, ist der nächste Spitzenkandidat der christdemokratischen europäischen Parteienfamilie. Er hat ein Traumergebnis eingefahren: Die Delegierten des Parteitages im finnischen Helsinki haben ihn mit 492 zu 127 Stimmen gewählt. Als der Luxemburger Jean-Claude Juncker beim letzten Mal gegen den Franzosen Michel Barnier angetreten war, ging das Rennen deutlich enger aus. Der Applaus ist noch nicht verklungen, da holt Weber bereits den unterlegenen Kandidaten Alexander Stubb auf die Bühne. Stubb, ehemaliger finnischer Regierungschef und derzeit Vize der europäischen Investitionsbank EIB, nimmt seine Niederlage sportlich und versichert glaubhaft: „Ich unterstütze ab jetzt zu hundert Prozent Manfred Weber.“

Die hohe Zustimmung hat sich Weber erarbeitet. Seit vier Jahren führt der gelernte Ingenieur die Fraktion der Christdemokraten im Europaparlament (EVP), der auch die deutschen Abgeordneten von CDU und CSU angehören. Die EVP-Fraktion ist mit 217 Sitzen die stärkste Kraft im Europaparlament. Weber ist als Fraktionschef unangefochten und hat unter den Europaabgeordneten mit seinem ausgleichenden Stil viele Sympathien erobert. Bereits vor dem Kongress hatte er sich die Unterstützung der Parteichefs aus so gut wie allen EU-Mitgliedstaaten sichern können. Sein Vorgänger als Fraktionschef und EVP-Parteichef, der Elsässer Joseph Daul, hat sich massiv für ihn stark gemacht. Und auch Angela Merkel, die Weber auch wegen seines ausgleichenden Politikstils schätzt, warb noch am Donnerstag bei den Delegierten mit für sie geradezu herzlichen Worten für Weber. Sie dankte Stubb für dessen Kandidatur, sagte dann aber: „Du weißt, mein Herz schlägt für Manfred Weber.“

Weber hat gute Chancen, nächster Chef der EU-Kommission zu werden. Bereits nach der letzten Europawahl hatte das Parlament durchgesetzt, dass der Spitzenkandidat der siegreichen Christdemokraten, Jean-Claude Juncker, an die Spitze der mächtigen Behörde gelangte. Die Kommission hat auf EU-Ebene die Aufgabe, Gesetzgebungsvorschläge zu erarbeiten und die Einhaltung der EU-Verträge zu überwachen. Zu früheren Zeiten hatten die Staats- und Regierungschefs unter sich ausgemacht, wer der nächste Kommissionschef wird. Nur widerstrebend haben sie 2014 dem Druck aus dem Parlament nachgegeben und Juncker nominiert.

Das Europaparlament will, dass auch nach der Wahl im Mai 2019 der Spitzenkandidat, der die meisten Stimmen erringt, Kommissionspräsident wird. Die Christdemokraten müssen zwar 2019 mit Verlusten rechnen, werden aber voraussichtlich wieder stärkste Kraft.

Damit hat Weber gute Aussichten, ein Selbstläufer wird es aber nicht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist ein erklärter Gegner des „Spitzenkandidaten“-Prozesses. Mit seiner Bewegung „Europe en marche“ (Europa unterwegs) will er sich im Europaparlament nicht der EVP-Fraktion anschließen. Er dürfte versuchen, zwischen den Regierungen in den EU-Hauptstädten und am Parlament vorbei einen anderen Kandidaten durchzusetzen. Er favorisiert Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Beide Kammern auf EU-Ebene sind bei der Besetzung des Kommissionspräsidenten aufeinander angewiesen: Die Verträge sehen vor, dass der Rat, also das Gremium der Mitgliedstaaten, in dem die Staats- und Regierungschefs sich abstimmen, einen Kandidaten für den Kommissionspräsidenten vorschlägt. Das Europaparlament wählt dann den Kandidaten mit Mehrheit zum Kommissionspräsidenten.

Sollte Weber es schaffen und tatsächlich nächster Kommissionspräsident werden, wäre er der erste Deutsche in dieser Position nach Walter Hallstein, der 1958 Chef der ersten EU-Kommission überhaupt wurde. Weber würde noch in einem zweiten Punkt Geschichte schreiben. Er, der keine Regierungserfahrung hat, würde die Serie beenden, dass ein ehemaliger Staats- und Regierungschef an die Spitze des Brüsseler Beamtenapparates tritt. Angesichts der mit dem Lissaboner Vertrag gestiegenen verfassungsrechtlichen Bedeutung des Europaparlaments lässt es sich gut begründen, dass der Chef der stärksten Fraktion nach dem Amt greift. Bei der Besetzung von Spitzenjobs auf EU-Ebene werden deutschen Bewerbern generell etwas schlechtere Chancen unterstellt als Kandidaten aus kleineren Ländern. Der Einfluss des größten EU-Landes Deutschland gilt vielen ohnehin schon als zu groß. Webers Unterstützer wenden ein, dass der Deutschen-Malus für ihn nicht gilt. Durch seine jahrelange Arbeit im Europaparlament werde er nicht als Deutscher, sondern eher Europäer wahrgenommen.