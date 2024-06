Europameisterschaft 2024 So soll das große Verkehrschaos zur EM verhindert werden

Der Countdown läuft. Am Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Bundesregierung erwartet in den vier Wochen des Turniers allein in den Fußballstadien 2,7 Millionen Fans – und einige Millionen mehr auf den Fanmeilen deutscher Städte. Sie alle wollen pünktlich zu den Spielen kommen und reibungslos wieder nach Hause. Drohen während der EM also Mega-Staus, Verspätungen bei der Bahn und im Luftverkehr?