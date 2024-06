TV-Geräte zur Europameisterschaft Die Fußball-EM naht – und die Deutschen kaufen Fernseher

Besonders im Trend seien derzeit neben Smart TVs, die neben den klassischen TV-Sendern Mediatheken und Streaming-Angebote vorhalten, „auch UHD-TVs mit einer hohen Bildauflösung – jeweils mit sehr großen Bildschirmdiagonalen“, so die Sprecherin. Geräte ab 50 Zoll, also von 127 Zentimetern seien im Grunde schon Standard, immer beliebter würden auch Fernseher über 65 Zoll - also mit einer Diagonale ab 165 Zentimetern. Größer geht offenbar immer bei TV-Geräten. Insgesamt, so eine aktuelle Erhebung des Branchenverbandes, wurden bisher in Deutschland 31,9 Millionen UHD-TVs verkauft, „vier von fünf“ angeschafften Fernsehern seien solche Geräte.