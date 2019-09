Von der Leyen unter Druck : Braucht es einen EU-Kommissar zum „Schutz der europäischen Lebensweise“?

Straßburg Rückenwind oder erste Sturmfront für von der Leyen? Die Besetzung der künftigen EU-Kommission führt zu Diskussionen im Europaparlament. Vor allem ein Vorschlag der künftigen Kommissionspräsidentin ist umstritten.

Ungeachtet der Kritik am Titel des geplanten EU-Kommissars zum „Schutz der europäischen Lebensweise“ sieht sich die künftige Chefin der Brüsseler Behörde, Ursula von der Leyen, vom Europaparlament gestärkt. „Ich hatte ein ausgesprochen konstruktives Meeting“, sagte sie am Donnerstag nach einem Treffen mit Parlamentspräsident David Sassoli und den Fraktionsvorsitzenden.

Das Treffen habe ihr Rückenwind für die kommenden Wochen und Monate gegeben, sagte von der Leyen. Sie betonte, dass ihr ein gutes Verhältnis zum Parlament wichtig sei und entscheidend für die Arbeit an großen Themen wie der Klimapolitik, der Digitalisierung und der Rolle Europas in der Welt. Das Europaparlament lässt indes aber nicht locker.

Die Chefin der Sozialdemokraten im Parlament, Iratxe García, nahm von der Leyen nach dem Treffen Wind aus den Segeln. Die Sozialdemokraten im Europaparlament hätten von der Leyen im Juli unter bestimmten Bedingungen ihre Stimmen gegeben, erklärte García in einem Brief an die künftige Kommissionschefin - die Fraktion sehe einige Besetzungen und Themenfelder der designierten EU-Kommissare aber mit Sorge.