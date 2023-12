Lindner zuversichtlich Chancen für Einigung bei Reform des EU-Stabilitätspakts deutlich gestiegen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist optimistisch, dass sich die EU-Staaten an diesem Freitag grundsätzlich auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln einigen werden. „Man kann jetzt sagen, dass an uns – also an Deutschland und Frankreich – eine politische Einigung am Ende nicht scheitern würde“, sagte ein hochrangiger Vertreter des Finanzministeriums am Mittwoch vor den entscheidenden Beratungen der EU-Finanzministerinnen und -minister in Brüssel ab Donnerstag. In der Nacht zum Mittwoch habe es entscheidende neue Entwicklungen bei den Verhandlungen zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts gegeben, die Berlin nun zuversichtlicher stimmen. Die Chance für eine Einigung bezifferte der Regierungsvertreter jetzt auf „mindestens 50 Prozent“.