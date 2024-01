Sexualstrafrecht in der EU Mehr als 100 Frauen schreiben offenen Brief an Marco Buschmann

Die Unterzeichnerinnen bitten Buschmann und das Kabinett in dem Brief darum, ihren Widerstand gegen die neue Richtlinie, die die EU-Kommission schon im Jahr 2022 vorgelegt hatte, aufzugeben. Durch die Blockadehaltung stehe der „Schutz von Millionen von Frauen vor Gewalt in der EU auf dem Spiel“, heißt es in dem Schreiben.