Sexualstrafrecht in der EU Mehr als 100 Frauen schreiben offenen Brief an Marco Buschmann

Die Unterzeichnerinnen bitten Buschmann und das Kabinett in dem Brief darum, ihren Widerstand gegen die neue Richtlinie, die die EU-Kommission schon, im Jahr 2022 vorgelegt hatte aufzugeben. Die Blockade-Haltung setze den „Schutz von Millionen von Frauen vor Gewalt in der EU auf dem Spiel“, heißt es in dem Schreiben.