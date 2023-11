Lieber Schulden tilgen Deutsche Energiehilfen sollten laut EU-Kommission auslaufen

Deutschland lässt seine Hilfen gegen hohe Energiepreise nach Ansicht der EU-Kommission nicht schnell genug auslaufen. Deutschland werde — ebenso wie Malta und Portugal — aufgefordert, die Energiefördermaßnahmen so schnell wie möglich in den Jahren 2023 und 2024 zu beenden, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Den Angaben zufolge hatten sich die EU-Staaten im Juli eigentlich selbst auferlegt, ungezielte Hilfen gegen hohe Energiepreise auslaufen zu lassen und mit dem gesparten Geld Schulden zu tilgen.