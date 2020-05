Ehrgeiziges Ziel der Kanzlerin : Unionsfraktion knüpft Erhöhung des EU-Klimaziels an Bedingungen

Berlin Kanzlerin Merkel hat sich eindeutig für höhere Klimaschutz-Ziele in der EU ausgesprochen. Nun positioniert sich die Union im Bundestag – mit einem „Ja, aber“. Der Koalitionspartner ist nicht begeistert.

„Eine Erhöhung des EU-Klimaziels für 2030 ohne Änderung der bestehenden Lastenverteilung würde eine erhebliche Anhebung des deutschen Klimaziels für 2030 bedeuten“ heißt es in einem Papier, das die Fraktion am Dienstag beschließen wollte. Die Anhebung setze deshalb voraus, „dass die Lasten innerhalb der Europäischen Union fair verteilt werden“. Die anderen Staaten müssten „mit vergleichbaren Anstrengungen“ zum Klimaschutz beitragen.

Bisher soll bis 2030 der Treibhausgas-Ausstoß 40 Prozent unter dem von 1990 liegen. Die EU-Kommission will 50 bis 55 Prozent zum Ziel machen. Die Union wertet das in ihrem Papier als „weit reichende Zielverschärfung“. Zudem wirbt sie dafür, dass Staaten sich auch Klimaschutz-Maßnahmen in Staaten außerhalb der EU anrechnen lassen dürfen – also etwa, wenn Deutschland den Schutz von Regenwald im Amazonas finanziert.