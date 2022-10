Scholz bei EU-Gipfel in Prag : Auf der Suche nach dem roten Faden

Meinung Berlin In Prag treffen sich am Freitag die Staats- und Regierungschefs der EU zum Gipfel-Gespräch. Kanzler Olaf Scholz muss dabei den deutschen „Doppel-Wumms“ verteidigen – obwohl die Details überhaupt noch nicht feststehen. Warum das ein Drahtseilakt ist.

Es gibt einen neuen Ton, den die EU-Partner bei den Deutschen raushören: Während Scholz Vorgängerin Angela Merkel (CDU) nächtelang an großen Kompromissen schmiedete, macht ihr Nachfolger ab einem bestimmten Punkt seinen Gesprächspartnern deutlich: Hier wird Deutschland nicht weichen. Und auch keine alternativen Angebote unterbreiten. Wie das in Brüssel auf Dauer ankommt, ist noch ungewiss. Die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte vorsichtshalber schon mal öffentlich vor einer Verzerrung des gemeinsamen Binnenmarkts.

Daheim in Deutschland reibt man sich unterdessen verwundert die Augen. Denn noch gibt es gar nicht Konkretes, keine Beschlüsse, die man ins Schaufenster stellen könnte. Wofür und wie genau die 200 Milliarden Euro, die Scholz in Brüssel verteidigt, eingesetzt werden sollen: Alles unklar. Zunächst muss die Gaskommission Vorschläge zum Gaspreisdeckel machen. Darüber muss beraten werden. Wie und wann die Öffentlichkeit informiert werden soll, ist noch offen. Die Steuerschätzung Ende Oktober soll ebenfalls abgewartet werden. Dann wird es erneut Beratungen von Bund und Ländern geben. Vom Zeitpunkt her ist es dann ungefähr Anfang November - was bis dahin mit dem dritten Entlastungspaket geschieht? Auch hier gibt es bislang keine Antworten.

Es sind also viele Baustellen gerade für den deutschen Kanzler: Ukraine-Krieg mit gefährlicher, möglicherweise atomarer Zuspitzung. Energie- und Inflationskrise in Deutschland, immense Verschuldung inbegriffen. Die Rückkehr der Flüchtlingskrise in einem derzeit ohnehin bedrängten Land. Ungeklärte Finanzierungsfragen mit den Bundesländern, das alles vor einer Landtagswahl in Niedersachsen mit unklaren Folgen für die rot-grün-gelbe Ampel-Koalition in Berlin. Die ohnehin getrübte Stimmung zwischen Grünen und FDP könnte sich nach einem möglichen Ausscheiden der Liberalen aus dem Landtag von Hannover nochmal verschlechtern. Für FDP-Chef Lindner steht viel auf dem Spiel.