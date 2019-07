EU-Gipfel : Allzweckwaffe von der Leyen für Brüssel?

Berlin Am Dienstagnachmittag wurde Verteidigungsministerin von der Leyen (CDU) heiß für den Posten der EU-Kommissionschefin gehandelt. Aber es gibt Widerstand von Sozialdemokraten und Grünen.

Bei strahlendem Sonnenschein steht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vor Schloss Nymphenburg in München - vor ihr haben 600 Offiziersanwärter Haltung angenommen. Die Ministerin wird die jungen Männer und Frauen gleich in den Rang eines Leutnants befördern.

Während die 60-Jährige routiniert ihr Programm abspult, raunen sich in Brüssel die Diplomaten den Namen der deutschen CDU-Politikerin zu. Angeblich war es die Idee der Franzosen, die mit viel Regierungserfahrung ausgestattete Deutsche zur Kommissionschefin zu machen. Auch der noch amtierende Ratspräsident, der Pole Donald Tusk, setzte sich für von der Leyen ein. Er brachte auch noch die Namen der Liberalen Margrethe Vestager und Kristalina Georgieva für die Kommissionsspitze ins Spiel.

Der Parlamentspräsident soll am Mittwoch gewählt werden.

Die Staats- und Regierungschefs haben am Dienstag abermals über die fünf zentralen Posten verhandelt, die in der EU zu vergeben sind:

Formal bringt die siebenfache Mutter viele Qualifikationen mit. Sie ist in Brüssel geboren, spricht Englisch und Französisch ähnlich wortgewandt wie ihre Muttersprache Deutsch. Als frühere Landesministerin und auf Bundesebene als Ressortchefin zunächst für Frauen und Familie, später für Arbeit und Soziales sowie seit 2013 als Verteidigungsministerin war sie über Jahre Merkels Allzweckwaffe. Ihr Image als Macherin hat zuletzt erheblich unter zahlreichen Bundeswehrskandalen gelitten, insbesondere unter der Berater-Affäre.

„Führen heißt, Bezugsperson und Vorbild zu sein, Beispiel zu geben, Vertrauen zu schaffen“, sagte von der Leyen am Dienstag vor den angehenden Offizieren. Führen bedeute aber auch, Ratschläge zuzulassen, eigene Schwächen zu erkennen und das eigene Können gezielt durch ein Team zu ergänzen.

Ob sie mit diesen Erkenntnissen künftig auch in Brüssel 27 EU-Staaten zusammenzuhalten versucht, blieb bis zum Dienstagabend eine Spekulation. Nachdem die Überraschungsmeldung vor dem offiziellen Start des Gipfels der Staats- und Regierungschefs durchgesickert war, erhielt von der Leyen im Laufe des Nachmittags Zuspruch.

Das Treffen der Staats- und Regierungschefs begann mit stundenlanger Verzögerung, da es jede Menge Gesprächsbedarf in kleinen Gruppen und unter vier Augen gab. Im Laufe der Verhandlungen stellte sich auch der rechtsnationale Viktor Orbán hinter von der Leyen. Es ist unnwahrscheinlich, dass die linksliberale CDU-Frau auf seiner Linie liegt. Ihm ist es aber vor allem ein Anliegen, den Sozialdemokraten Frans Timmermans zu verhindern.

Zwei triftige Gründe sprechen gegen von der Leyen und dürften für den Fall ihrer Nominierung als Kommissionschefin noch für viel Ärger im Parlament und insbesondere bei den Sozialdemokraten sorgen. Mit von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission stünde das Parlament düpiert und als zahnloser Tiger da. Die Abgeordneten hatten sich darauf verständigt, dass sie die Königsmacher sein sollten. Der Kommissionschef sollte einer der Spitzenkandidaten werden. Gegen den Niederländer Frans Timmermans aber gab es ein Veto der Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und Slovakei. Der CSU-Politiker Manfred Weber wiederum, dem als Spitzenkandidat der stärksten Fraktion EVP eigentlich der Posten des Kommissionschefs zustünde, hatte von Anfang an mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen mächtigen Gegner.

Dass die Grünen und die Sozialdemokraten das Postengeschacher der Konservativen und Liberalen nicht mitmachen wollen, zeichnete sich am frühen Abend ab. „Dieses Verfahren ist grotesk“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Terry Reintke, der Nachrichtenagentur Reuters. Anstatt die europäischen Wähler und Wählerinnen ernst zu nehmen, verhandelten die Regierungschefs „in Hinterzimmern“ und beschädigten die europäische Demokratie. „Das Parlament wird dieses Paket auf keinen Fall blind absegnen“, kündigte er an.

Von der Leyen selbst schwieg am Dienstag eisern. Auch aus ihrem Umfeld drang nichts heraus. Schon einmal im Jahr 2010 war sie für ein hohes Amt gehandelt worden. Damals liefen die Medien heiß mit der Spekulation der nächsten Bundespräsidentin. Sie selbst hatte die Debatte befeuert. Am Ende wurde es aber Christian Wulff.

Um von der Leyen war es zuletzt ruhiger geworden. In ihren Anfangsjahren in Berlin stand sie permanent im Rampenlicht und konnte sich auch über Jahre auf den vorderen Plätzen der beliebtesten Politiker halten. Im Verteidigungsministerium musste sie anfangs um ihre Autorität und später um ihre Reputation kämpfen. Sie ist inzwischen lange genug im Amt, dass die vielen Pannen, Unglücke und Affären gänzlich in ihrer Verantwortung liegen.