Treibhausgas-Reduzierung in Etappen : EU-Gesetz soll Klimaziel für 2050 festzurren - Kritik der Grünen

Brüssel Mit dem geplanten Klimagesetz soll das Ziel eines Europas ohne neue Treibhausgase erstmals verbindlich festgeschrieben werden. Doch in welchen Etappen wird es erreicht? Die EU-Kommission hat eine Idee, die auf Widerstand stoßen dürfte.

Auf dem Weg zu einem „klimaneutralen“ Europa bis 2050 fordert die EU-Kommission mehr Befugnisse. So will die Brüsseler Behörde das Recht, Etappenziele zur Senkung von Treibhausgasen nach 2030 regelmäßig nachzuschärfen. Dies geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem jüngsten Entwurf des EU-Klimagesetzes vom Montag hervor. Die Kommission will ihr Gesetz am Mittwoch vorstellen. Umweltschützer übten schon vorab Kritik.