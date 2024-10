EU-Zölle auf chinesische E-Autos Ein wirkungsloses Nein mit Signalcharakter

Denn europa- und außenpolitisch richtet das deutsche Abstimmungsverhalten eher Schaden an. Deutschland spaltet Europa in dieser wichtigen Frage. Uneinigkeit in der EU spielt China und anderen Wettbewerbern nur in die Hände. Zudem wurde Deutschland von einer Mehrheit der EU-Staaten überstimmt, angeführt von Frankreich und Italien. Das deutsche Nein hat mithin keine faktische Wirkung. An Deutschlands Seite standen nur einige kleinere osteuropäische Staaten, darunter das vom Putin-Freund Viktor Orban regierte Ungarn.