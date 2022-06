Beim EU-Ausschuss in Berlin : Grünen-Politiker Hofreiter bringt sein Kind mit in den Bundestag

Düsseldorf Anton Hofreiter brachte am Montag sein einjähriges Kind mit in den EU-Ausschuss des Bundestags. Das sorgte für hitzige Diskussionen im Netz.

Am 20. Juni startete in Berlin um 15 Uhr der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Das Gremium ist als Organ des deutschen Bundestags für die grundsätzlichen Fragen der europäischen Integration zuständig. Am Montag hat sich der Ausschuss in der Hauptstadt versammelt, um über die Aufbau- und Resilienzpläne der EU-Mitgliedstaaten im Rahmen des Wiederaufbauprogramms NextGenerationEU zu sprechen.