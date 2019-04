„Ethisch nicht vertretbar“ : Ministerin Klöckner will Kükenschreddern 2020 verbieten

Berlin Es bringt die Umweltschützer auf die Palme und auch in der Bevölkerung ist das Unverständnis über das Schreddern von männlichen Küken hoch. Doch im kommenden Jahr soll das Kükenschreddern verboten werden, sagte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will das Töten männlicher Küken im kommenden Jahr gesetzlich unterbinden. "Das Kükenschreddern ist ethisch nicht vertretbar", betonte die CDU-Politikerin am Mittwoch in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Berlin.