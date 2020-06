Ethikrat moniert eklatante Tierwohlverletzungen : „Es gibt kein Menschenrecht auf das tägliche T-Bone-Steak“

Berlin Der Deutsche Ethikrat hat eine konsequentere Umsetzung des Tierschutzgesetzes in deutschen Schlachtbetrieben gefordert. Insbesondere das Kükenschreddern und der Kastenstand in der Schweinehaltung werden angeprangert.

„Ich kenne kein einziges Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im Tierschutzrecht“, sagte der Sprecher der Arbeitsgruppe „Tierwohl“ im Deutschen Ethikrat, Steffen Augsberg, am Dienstag in Berlin. Nach seinen Angaben ist es eher die Ausnahme, dass das, „was oben drinsteht, unten auch so ankommt.“