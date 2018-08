Essen und Bonn: „Modellstädte“ kämpfen mit Nahverkehroffensive gegen Diesel-Abgase

Abgestellte Busse in einem Depot in Dortmund (Archivfoto). Foto: dpa/Ina Fassbender

Berlin Zahlreiche deutsche Innenstädte haben mit einer hohen Schadstoffbelastung durch die Abgase alter Dieselautos zu kämpfen. Um Fahrverbote zu vermeiden und Anwohner zu schützen, sollen neue Ideen getestet werden.

Im Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase in deutschen Kommunen wollen fünf „Modellstädte“ ihren Nahverkehr mit Bussen und Bahnen attraktiver machen - und Autofahrer zum Umsteigen bewegen. Die Oberbürgermeister aus Bonn und Essen sowie aus Mannheim, Reutlingen und Herrenberg in Baden-Württemberg stellen dazu am Dienstag in Berlin Projekte vor. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) wollen die Vorhaben fördern, zu denen teils auch ein Ausbau von Radwegen und eine bessere Verkehrslenkung gehören. Der Bund will den fünf Städten bis 2020 insgesamt 130 Millionen Euro zur Verfügung stellen.