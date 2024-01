Für ein AfD-Verbot Rund 7000 Menschen demonstrieren in Essen gegen die AfD

Bereits am Wochenende waren bei mehreren Demonstrationen bundesweit Menschen gegen Rechts auf die Straße gegangen. Gegen einen Neujahrsempfang der AfD hatten am Samstag in Duisburg laut Polizei rund 2400 Menschen demonstriert. In Düsseldorf setzten sich bei einer Kundgebung rund 650 Menschen dafür ein, ein Parteiverbot zu prüfen. Am Sonntag hatten sich am Brandenburger Tor in Berlin und in Berlin jeweils Tausende Menschen zu Großdemos gegen rechts versammelt.