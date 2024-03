Besuch in Espelkamp Bundespräsident muss wegen Bahnstreik auf Helikopter umsteigen

Ähnlich nahbar soll es in den kommenden Tagen weitergehen: So besucht der Bundespräsident am Mittwoch eine Haupt- und Förderschule, die einen besonderen Schwerpunkt auf die Vermittlung der deutschen Sprache legt. Anschließend würdigt er das Engagement einer freikirchlichen Gemeinde bei der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Bei einer Kaffeetafel mit Bürgerinnen und Bürgern informiert sich Steinmeier am Abend über lokale Kontroversen wie die geplante Waldrodung für einen Krankenhaus-Neubau. Abends trifft er sich zum Fastenbrechen mit Muslimen aus Espelkamp.