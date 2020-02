Nach dem Thüringen-Beben : Esken und Walter-Borjans fordern Rücktritt Kemmerichs

Berlin Am Nachmittag vor der Sitzung des Koalitionsausschusses haben die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken Bedingungen für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der CDU in der großen Koalition genannt.

Der Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans forderte überdies eine Entschuldigung Kramp-Karrenbauers. „Christian Lindner hat sich praktisch entschuldigt, das ist ein wichtiges Eingeständnis - das erwarten wir auch von Annegret Kramp-Karrenbauer“, sagte Walter-Borjans. Kramp-Karrenbauers Forderung, nun müssten SPD und Grüne in Thüringen einen Ministerpräsidenten-Kandidaten vorschlagen, wecke keine positiven Erwartungen, Kramp-Karrenbauer setze damit nur ihr kaltes Machtkalkül fort. Die CDU müsse mit ihren Spielchen aufhören und den Weg für Neuwahlen freimachen, so Walter-Borjans. „Die Strohpuppe Kemmerich muss das Amt unverzüglich abgeben“, so der SPD-Vorsitzende.

NRW-Ministerpräsident und CDU-Bundesvize Armin Laschet hatte kurz zuvor vor Neuwahlen in Thüringen gewarnt. „Eine Neuwahl garantiert doch nicht, dass nicht die AfD noch stärker wird“, sagte Laschet in einem ntv-Interview. Außerdem brauche es für Neuwahlen die erforderliche Mehrheit im Landesparlament. Man müsse vom Ende her denken, auch rational überlegen, wie das Problem gelöst werden könne. Die missglückte Wahl hielt Laschet für ein Versehen: „Ich glaube, die sind am Dienstag in Thüringen in diese Situation hineingeschlittert.“ Die CDU habe die FDP gewählt, die FDP hätte die Wahl gar nicht annehmen dürfen. „Dass man sich auf die Wahl anders vorbereiten hätte müssen, ist nun offenkundig.“ Zugleich warnte Laschet, der auch als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt wird, seine Partei vor einer Führungsdebatte: „Ich finde, die Lage in Thüringen ist jetzt so ernst, dass man jetzt da nicht einen innerparteilichen Machtkampf draus machen muss.“ Man müsse jetzt erstmal das Problem lösen.