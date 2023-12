SPD-Parteitag Esken und Klingbeil pochen auf Reform der Schuldenbremse

SPD-Chef Lars Klingbeil hat die Schuldenbremse als Gefahr für den Wohlstand in Deutschland verurteilt. Andere Länder investierten Hunderte Milliarden in öffentliche Infrastruktur und die Jobs der Zukunft. „Während andere den Turbo anzünden, ziehen wir hier in Deutschland die Handbremse“, sagte Klingbeil auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten am Freitag in Berlin. „Unser Land ist ein wirtschaftlicher Riese, aber wir legen uns Fesseln an.“