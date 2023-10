Rückführungsplan der Bundesregierung Mehr Konsequenzen bei Abschiebungen

Doch um das tun zu können, braucht es ausreichende Ressourcen und Kapazitäten in den Verwaltungen und vor Ort in den Kommunen. Es ist nicht vermittelbar, wenn diese Kapazitäten und Ressourcen gebunden werden durch Menschen, deren Asylantrag längst abgelehnt ist, die keine Duldung bekommen haben und dennoch teils über sehr lange Zeiträume im Land bleiben. Es ist also richtig, dass das Gesetzespaket zum Abbau von Hürden bei Abschiebungen ins Kabinett kommen wird. Allerdings darf die Ampel nicht suggerieren, dass sie nun ganz schnell mehr Abschiebungen durchsetzen wird – denn dafür sind die Länder zuständig. Und sie sollte auch nicht so tun, als wären damit die aktuellen Migrationsprobleme in den Kommunen gelöst. Spürbare Entlastungen müssen viele verschiedene Maßnahmen bringen.