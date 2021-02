Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Merkel : „Es droht eine dritte Welle“ – Mediziner warnen vor Lockerungen

Das Bundeskanzleramt ist durch die Fensterfront des Paul-Löbe-Hauses zu sehen. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen nach dem bis Ende dieser Woche befristeten Lockdown. Foto: Gregor Bauernfeind/dpa Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich erneut mit den Ministerpräsidenten, um über eine Verlängerung des Lockdowns zu beraten. Mediziner schlagen Alarm und drängen zu weiteren Kontaktbeschränkungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich gegen Lockerungen der Corona-Auflagen vor dem 1. März ausgesprochen. „Wir würden nichts gewinnen, wenn wir jetzt vorzeitig aus dem Lockdown rausgehen", sagte Merkel laut Teilnehmern in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag in Berlin. Kitas und Grundschulen sollten dann als Erste wieder öffnen, sagte sie. Der nächste Schritt könnten dann Frisöre sein, dann der Handel und Teilbereiche wie etwa der Sport. Sie erwarte schwierige Verhandlungen mit den Ländern für den morgigen Mittwoch. Es werde „nicht ganz einfach werden, zusammenzukommen“, sagte die Kanzlerin. Sie betonte, dass die Inzidenz in „erfreulicher Weise“ zurückgehe, das Ziel „unter 50“ sei in Reichweite. Sie werde morgen ihre Kraft dafür einsetzen, dass „wir nicht in eine Wellenbewegung kommen. Das ist meine Linie für morgen“, betonte sie.

Auch Mediziner halten Lockerungen für verfrüht. „Wir müssen mit den Corona-Infektionszahlen weiter deutlich nach unten. Andernfalls droht uns eine neue dritte Pandemiewelle, die unser Gesundheitssystem überfordern könnte. Besonders die neuen Varianten des Coronavirus machen uns hier große Sorgen“, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der deutschen Amtsärzte, Ute Teichert, unserer Redaktion. „Wir müssen unter zehn Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in der Woche“, sagte Teichert weiter. Die Zahl von 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in der Woche sei eine „politische Zahl, die sich nur grob an der Kapazität der Gesundheitsämter zur Nachverfolgung der Kontakte von positiv Getesteten orientiert.

Auch die Intensivmediziner warnen vor Lockerungen, auch an Schulen und Kitas. Dies seien leider Orte, an denen das Virus weitergegeben wird. Die Kinder tragen es in die Familien. Die Lehrkräfte seien alle nicht geimpft – „als Intensivmediziner sage ich deshalb: das ist nicht zu verantworten“, betonte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx. Er verwies auf England, wo Ende vergangenen Jahres die Schulen trotz des Lockdowns offenblieben und das Infektionsgeschehen weiter zunahm. Zugleich hält der DIVI-Präsident einen bundeseinheitlichen Plan für Lockerungen für wichtig, „alleine weil die Regeln für alle in der Bevölkerung dann klarer nachvollziehbar sind“.

Der Hausärzteverband warnte davor, dass Lockerungen – etwa bei geringer Infektionslage – in Aussicht gestellt und dann doch wieder aufgrund irgendwelcher Zukunftsannahmen nach hinten verschoben würden. Ähnlich wie bei der Impfpriorisierung sollte auch die Reihenfolge der Lockerungen sich danach richten, wo das größte Risiko schwerer, langfristiger Folgen durch den Lockdown bestehe. „Das sehe ich vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Eine schnellstmögliche Wiederherstellung von Präsenzverhältnissen an Kitas und Schulen sollte Priorität haben“, betonte Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands.

Städte und Gemeinden sprachen sich für eine regional differenzierte Öffnungsstrategie für Schulen und Geschäfte nach bundesweit einheitlichen Kriterien aus. „Ein regionaler Ansatz für schrittweise Öffnungen ist unverzichtbar. Die Leute sind den Lockdown leid“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gemeindebunds, Gerd Landsberg. Er sorgt sich auch um die Innenstädte: „Wir brauchen dieses Öffnungssignal für die Wirtschaft, andernfalls werden wir unsere Innenstädte hinterher nicht mehr wieder erkennen“. Im Falle einer starken örtlichen Ausbreitung der Virus-Mutationen müsse es eine „Mutations-Notbremse“ geben.

Städtetagspräsident Burkhard Jung warnte hingegen vor zu frühen Öffnungen und forderte eine Verlängerung des Lockdowns. Allerdings bräuchten Kitas und Schulen Perspektiven. „Alle anderen haben sich dahinter anzustellen“, sagte der SPD-Politiker. „Wegen geschlossener Schulen und Kitas liegen die Nerven blank, der Stress ist immens. Bund und Länder sollten für Kitas und Schulen, aber auch in anderen Fragen eine einmütige Richtung einschlagen. Und sie müssen die Ergebnisse so kommunizieren, dass die Menschen sie verstehen“, forderte der Leipziger Oberbürgermeister.

Die Kultusminister der Länder sprachen sich im Gegensatz zur Kanzlerin dafür aus, dass die Schulen ab der kommenden Woche schrittweise wieder aufmachen. „Die negativen Folgen von Schulschließungen für die Bildungsbiografien und die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen müssen begrenzt werden“, heißt es in einem Beschluss. Die meisten Kitas und Schulen in Deutschland sind seit Mitte Dezember geschlossen oder nur in stark eingeschränktem Betrieb. Für Abschlussklassen gibt es Ausnahmen und für Kita-Kinder und Grundschüler Betreuungsangebote, wenn Eltern keine anderen Möglichkeiten haben.

Der Wirtschaftsrat der CDU drängt ebenfalls auf eine Öffnung der Bildungseinrichtungen und bringt eine Verkürzung der Sommerferien ins Spiel. „Schulen und Kitas müssen dringend wieder geöffnet werden“, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger dieser Redaktion. Vollständiger Präsenzunterricht sollte zuerst in Oberstufen- und Abschlussklassen der Mittelstufen stattfinden. „Um den Lernfortschritt der Schüler zu sichern und den entstandenen Unterrichtsausfall zu kompensieren, könnten die Sommerferien verkürzt werden“, schlug Steiger vor.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) wandte sich gegen zu schnelle Öffnungen der Gastronomie. Aufgrund des dynamischen Pandemiegeschehens – Stichwort Mutationen – ist die Debatte um Lockerungen kritisch zu führen. Das Gastgewerbe darf nicht zum Experimentierfeld beim Umgang mit neuen Gefahren werden“, sagte NGG-Chef Guido Zeitler. Deshalb habe für die NGG bei der möglichen Öffnung von gastgewerblichen Unternehmen der Schutz der Beschäftigten höchste Priorität. „Das Gastgewerbe hat aber gezeigt, dass dies mit ausgefeilten Hygienekonzepten sowie Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz möglich ist. Wichtig ist, dass es bundesweit einheitliche Regelungen gibt“, sagte Zeitler. Die Beschäftigten im Gastgewerbe bräuchten eine wirkliche Perspektive. Deshalb fordere die NGG die sofortige Einführung eines Mindest-Kurzarbeitergeldes von 1.200 Euro monatlich.

(mün, mar, jwo, jd)