Gesellschaftskunde Die Erwartungen der anderen

Solche Menschen haben oft viel Stress im Leben, weil es schon mal anstrengend ist, die Wünsche der anderen überhaupt zu erahnen. Erwartungen werden ja meist nicht offen formuliert. Wer es anderen recht machen will, muss also aus dem Verhalten der Mitmenschen, aus Äußerungen oder vergleichbaren Situationen ableiten, was wohl von ihm oder ihr verlangt sein könnte. Und dann diese vermeintlichen oder tatsächlichen Wünsche auch noch erfüllen. Gerade beim Deuten kommt es aber oft zu Missverständnissen. Leute rackern sich dann ab, weil sie denken, das werde von ihnen erwartet, doch Anerkennung oder Dank bleiben aus. Manchmal, weil die Leistung überhaupt nicht gefragt war. Manchmal auch, weil sich ein Umfeld an Menschen gewöhnt, die alles erledigen, ungefragt. Warum es dann noch thematisieren? Selbstdarsteller fordern Dank ein, indem sie ständig darüber reden, was sie alles tun. Angepasste Menschen haben dagegen oft verinnerlicht, dass sie sich abmühen sollten, dass sie es schweigend tun. Und sich schweigend ärgern, wenn das niemand beachtet.