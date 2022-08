Schreiben von Generalvikar Guido Assmann : Erzbistum Köln weist Vorwürfe zu PR-Strategie und Umgang mit Missbrauchsbetroffenen zurück

Köln Dem Erzbistum Köln wurde vorgeworfen, anhand eines PR-Drehbuchs den Betroffenenbeirat instrumentalisiert zu haben. Generalvikar Guido Assmann weist diese sowie weitere Vorwürfe nun in einem Schreiben zurück.

Das Erzbistum Köln hat Vorwürfe zu einer PR-Strategie der Bistumsspitze und den Umgang mit Missbrauchsbetroffenen zurückgewiesen. „Es wurde die Behauptung aufgestellt, dass im Oktober 2020 durch ein 'Drehbuch' einer Krisenkommunikationsagentur der Betroffenenbeirat instrumentalisiert werden sollte. Das ist definitiv falsch - wir haben nicht nach einem Drehbuch Dritter gehandelt“, heißt es in einem am Mittwochabend vom Erzbistum veröffentlichten Schreiben von Generalvikar Guido Assmann an die Mitarbeitenden.

„Weil die Stimme des Betroffenenbeirats so wichtig ist und die Betroffenen ein berechtigtes Interesse an Transparenz haben, durften sie auf keinen Fall übergangen werden“, erklärte der Verwaltungschef. Handlungsleitend sei somit „immer und ausschließlich“ die Betroffenenperspektive gewesen, genauso wie es Kardinal Rainer Maria Woelki vorgegeben habe.

Straftaten wie die „höchst widerlichen Taten des sexuellen Missbrauchs“ würden auch weiterhin „akribisch“ aufgedeckt. „Um bei der Aufklärung erfolgreich zu sein, bedarf es aber auch einer Menge an Vertrauen bei den Betroffenen.“ Künftig werde es „ausgeschlossen sein, dass wir aus vertraulichen Papieren, vertraulichen Mails oder aus vertraulichen Gesprächen informieren. Wer so etwas auch nur duldet, schadet dem gesamten Erzbistum, den Mitarbeitenden und nicht zuletzt denjenigen, die Betroffene sind.“

Der Bericht hatte Kritik auch aus den eigenen Reihen unter anderen von ranghohen Kirchenvertretern hervorgerufen, etwa bei den Stadtdechanten Frank Heidkamp in Düsseldorf, Robert Kleine in Köln, Wolfgang Picken in Bonn und Bruno Kurth in Wuppertal.