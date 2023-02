Erste Sondierungsgespräche in der Hauptstadt Wie CDU-Wahlsieger Wegner in Berlin um die Parlamentsmehrheit ringt

Berlin hat erneut gewählt – zugunsten der CDU. Die Partei hatte die Wiederholungswahl am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis klar gewonnen. Mit 28,2 Prozent der Stimmen holte sie ihr bestes Ergebnis seit mehr als 20 Jahren. Ob das jedoch auch eine Führung unter CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner bedeutet, bleibt offen. Denn obwohl er bereits einen klaren Regierungsanspruch erhoben hat, sind Koalitionen ohne CDU-Beteiligung wahrscheinlich. Am Freitag fanden die ersten Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin statt.