Konzept der Union Führerschein soll bis zu 25 Prozent billiger werden

Ein großes Problem ist zudem der Mangel an Prüfern, was die Kosten erhöht. Allein in Berlin warten rund 20.000 Fahrschüler auf eine Prüfung. Die Union will deshalb die Weiterbildung der Fahrlehrer zu Prüfern erleichtern und von einer Ingenieurausbildung entkoppeln. Engpässe sollen zudem beseitigt werden, in dem Prüfer von Bundeswehr sowie Bundes- und Landespolizeien zugelassen werden, um kurzfristig mehr Termine bereitzustellen. „Durch die einfachere Weiterbildung zu Fahrprüfern und die Öffnung des Marktes stehen allein durch zusätzliche Prüforganisationen über 2.000 weitere Prüfer bereit, um schnell für zusätzliche Termine und damit kürzere Wartezeiten zu sorgen“, so Müller.