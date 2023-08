„Ernstfall - Regieren am Limit“ Warum sich die neue ARD-Doku von Stephan Lamby lohnt

Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar veränderte sich die Lage grundlegend. „Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht“, beschrieb es die Außenministerin Baerbock am Morgen danach. Das galt für die ganze Welt - und eben auch für die frisch ins Amt gewählte deutsche Regierung. Lamby passte seinen Film also an, es wurde eine Dokumentation über das Regieren in Zeiten des Krieges. Es ist ein Report aus dem Inneren der Macht geworden, der parallel zum Film auch als Buch erschienen ist (siehe unten). Der Film kommt ohne Kommentar aus, der Autor lässt vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Außenministerin Baerbock, aber auch zahlreiche politische Beobachter zu Wort kommen. Die Opposition kommt allerdings nicht vor. Von Lamby selbst sind Interviews mit verschiedenen Politikern zu sehen.