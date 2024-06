In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Erneute Razzia gegen mutmaßliche „Reichsbürger“-Gruppe um Reuß

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die mutmaßliche Terrorgruppe von „Reichsbürgern“ um Heinrich XIII. Prinz Reuß gibt es eine neue Razzia. „Wir durchsuchen seit heute Morgen an mehreren Orten in Niedersachsen und an einem Ort in Sachsen-Anhalt“, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Celle am Dienstag der dpa. „Die Maßnahmen dauern an.“ Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.