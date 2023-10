Bundesverfassungsgericht kippt erneute Prozessaufnahme Eine schwierige Entscheidung

Obsiegt er in einem solchen Verfahren, so ist der Fall für den als Täter Beschuldigten abgeschlossen. Ihm war die Schuld nicht nachzuweisen. Nach rechtsstaatlichem Verständnis darf er nun in der Gewissheit leben, dass nicht ständig neue Umstände den Freispruch infrage stellen könnten. So ist das Individuum vor dem dauerhaften staatlichen Zugriff geschützt. Das Strafrecht kann eben nicht für vollkommene Gerechtigkeit sorgen.