Lecker soll’s sein – und ein bisschen vegan Ernährungsreport 2024 – so essen wir Deutschen

Die Antwort ist einfach: Verbraucher wollen laut Report gerne genießen. Es soll gut schmecken, betonen wie schon in den Jahren zuvor 99 Prozent der repräsentativ Befragten. Und: Sie wollen gute Angebote und Wahlfreiheit beim Essen. Das gilt für alle Altersgruppen und für Männer und Frauen gleichermaßen. An zweiter Stelle steht, dass das Essen gesund ist. Dies ist 91 Prozent wichtig. Außerdem soll es sich einfach und schnell zubereiten lassen, sagen 56 Prozent aller Befragten. Das sind mehr als in den Vorjahren.