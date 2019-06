Zu süß : Klöckner will Zuckerzusatz für Kindertees verbieten

Berlin Wer bereits als Kind süßen Tee trinkt, wird später auch viel Zucker wollen, sagt Ernährungsministerin Julia Klöckner. Deshalb soll es jetzt ein Verbot geben.

Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will den Zusatz von Zucker und Süßungsmitteln in Baby- und Kleinkindertees verbieten. Der Konsum gezuckerter Getränke erhöhe die Gefahr von Karies und späterem Übergewicht. „Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang“, erklärte Klöckner am Sonntag in Berlin. Ihr Entwurf für eine Änderung der Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung soll nach Informationen der „Bild am Sonntag“ am Montag in die Ressortabstimmung unter den Ministerien gehen.