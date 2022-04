Ermittlungen gegen „Vereinte Patrioten“ : Gruppe soll Entführung von Lauterbach geplant haben

Mainz Ermittler haben eine rechtsextremistische Chatgruppe zerschlagen. Die Mitglieder der Gruppe „Vereinte Patrioten“ sollen Anschläge und Entführungen geplant haben.

Ermittler sind in mehreren Bundesländern gegen Mitglieder einer Chatgruppe vorgegangen, die Sprengstoffanschläge und Entführungen „bekannter Personen des öffentlichen Lebens“ geplant haben soll. Das teilte die federführende Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag in Mainz mit. Unter anderem wurde der Bundesgesundheitsminister ins Visier genommen: Karl Lauterbach (SPD) wurde von den Ermittlern informiert, dass es Pläne für seine Entführung gab, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Berliner Ministeriumskreisen erfuhr. Am Mittwoch gab es Durchsuchungen in 20 Objekten in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Im Einsatz waren rund 270 Beamtinnen und Beamte, darunter auch Spezialeinheiten.