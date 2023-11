Treffen mit Scholz und Steinmeier Erdogan zu Deutschland-Besuch aufgebrochen

Istanbul · Am Freitag wird das türkische Staatsoberhaupt Erdogan in Berlin von Olaf Scholz und Frank Walter-Steinmeier in Empfang genommen. Er ist nun von der Türkei aus aufgebrochen.

17.11.2023 , 12:11 Uhr

Erdogan auf dem Weg zur Eröffnung einer Moschee in Köln im Jahr 2018 (Archivbild). Foto: AP/Martin Meissner

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zu seiner Reise nach Deutschland aufgebrochen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. In Berlin will der türkische Staatschef erst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Anschließend stehen ein Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie ein Abendessen auf dem Programm. Die Abreise ist für den Abend geplant. Der Deutschland-Besuch Erdogans ist auch wegen dessen scharfen Verbalattacken gegen Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs umstritten. Er warf dem Land einen „Genozid“ in dem Küstenstreifen vor und bezeichnete die Terrororganisation Hamas als „Befreiungsorganisation“. Scholz hat die Verbalattacken Erdogans als „absurd“ zurückgewiesen

(esch/dpa)