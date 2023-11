Wertegeleitete Außenpolitik Die schöne Welt der Annalena Baerbock

Man muss Annalena Baerbock zustimmen. Die Bundesregierung sollte sich mit aller Kraft bemühen, dass „Frauen weltweit in Friedensprozessen, auf Arbeitsmärkten und in Parlamenten gleichberechtigt teilhaben“. Und natürlich ist es richtig, dass die deutsche Außenpolitik einen „Wertekompass aus Freiheit und Demokratie, aus der UN-Charta und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ benötigt. Auch dass ein reiches Industrieland seine globale Verantwortung wahrnimmt – besonders in der Klimakrise, die gerade diejenigen Länder trifft, die „am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, aber heute am meisten unter Dürren, Hitze und Fluten leiden“.