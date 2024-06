Engelhorn-Vermögen Millionen-Erbe wird aufgeteilt

Doch gerade der Aufwand spricht auch gegen das Projekt: der Vergabe-Prozess hat viel Zeit und Geld gekostet. Am Ende steht aber wenig überraschend das Prinzip Gießkanne. Weil ein sehr großes Vermögen verteilt wird, bekommen die bedachten Institutionen durchaus spürbare Beträge, meist verteilt über mehrere Jahre. Das Geld versandet also nicht, es dürfte nachhaltige Wirkung entfalten. Wenn sich das auch erst in ein paar Jahren überprüfen lässt. In jedem Fall dürften die gemeinnützigen Effekte in die Breite der Gesellschaft hinein sehr viel deutlicher ausfallen als für den Fall, den der Staat eigentlich vorsieht: Marlene Engelhorn hätte ihr Erbe behalten. Sie hätte getan, was die meisten Erben machen: es gewinnbringend angelegt. Gegner höherer Erbschaftssteuern pochen ja darauf, dass jeder mit seinem Geld machen darf, was er will – verschleudern genauso wie soziale Stiftung gründen, Erbschaften dürften aber nicht höher besteuert werden als andere Einkunftsarten.