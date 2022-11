Entwurf für Verhandlungen mit Ländern : Regierung will Strompreis bei 40 Cent deckeln

Berlin Die Bundesregierung will den Strompreis für Privathaushalte ab Anfang kommenden Jahres wohl bei 40 Cent pro Kilowattstunde deckeln. Dies soll für ein Grundkontingent von 80 Prozent des Jahresverbrauchs gelten. Zudem soll die Gaspreisbremse bereits im februar greifen. Das geht aus einem Entwurf für die MPK-Verhandlungen am Mittwoch hervor.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Ländern kommen am Mittwochnachmittag in Berlin zusammen, um sich auf Entlastungen bei den Energiepreisen zu verständigen. Der Reuters vorliegende Beschlussvorschlag dafür datiert vom Dienstagmittag. Der Entwurf, über den in Auszügen zuerst die Funke-Mediengruppe berichtet hatte, gibt die Linie des Kanzleramtes wieder. Änderungen durch die Länder-Wünsche sind zu erwarten. Darin macht das Kanzleramt Kompromissangebote bei anderen Streitpunkten, die bisher einer Einigung mit den Ländern auf das dritte Entlastungspaket im Wege standen. So bietet der Bund für das geplante 49-Euro-Ticket wie auch für die Flüchtlingsausgaben mehr Geld an.