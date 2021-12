„Dramatisch unterfinanziert“ : Entwicklungsministerin Schulze rechnet mit Vorgänger Müller ab

Berlin Die neue Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat ihrem Amtsvorgänger, dem CSU-Politiker Gerd Müller, schwere Versäumnisse bei der Finanzierung der Entwicklungshilfe vorgeworfen. Die Entwicklungspolitik sei für die kommenden "dramatisch unterfinanziert".

Das sagte Schulze dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwochsausgaben). Das sei eine "schwere Hypothek" für Deutschlands Rolle in der Welt. "Ich hätte mein Haus nicht so am meine Nachfolgerin übergeben wollen", fügte sie hinzu.