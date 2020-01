Entscheidung im Bundestag : Organspende nur mit Zustimmung

Berlin Der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstützte Antrag für eine Widerspruchslösung bei der Organspende wurde abgelehnt. Die Debatte war intensiv und emotional. Auf die sonst übliche Polemik verzichteten alle Seite. Eine große Stunde für den Bundestag.

Am Ende der Debatte um die Organspende kommt es zum Duell der Gesundheitsminister - beide aus der Unionsfraktion, beide aus NRW, auch auf anderen Feldern schon häufiger im politischen Gefecht. Jens Spahn warb eindringlich und emotional für seinen Gesetzentwurf einer Widerspruchslösung. „Ja es ist eine Zumutung. Aber eine die Menschenleben rettet“, begründet er seine Position, wonach jeder erwachsene Bürger als Organspender betrachtet werden solle, solange er nicht widerspricht.

Sein Vorgänger im Amt des Bundesgesundheitsministers, Hermann Gröhe, hatte sich schon frühzeitig dem Gegenantrag angeschlossen, der insbesondere von Grünen-Chefin Annalena Baerbock beworben wurde. Der Jurist argumentiert, die Widerspruchslösung stelle „den Kern des Menschenbildes unserer freiheitlichen Rechtsordnung“ infrage. „Gerade bei schweren Entscheidungen müssen sich unsere ethischen Leitplanken bewähren“, sagt er. Der von ihm unterstützte Antrag bekommt am Ende die klare Mehrheit von 432 zu 200 Stimmen, bei 37 Enthaltungen.

So viele Menschen standen 2018 auf der Warteliste der Stiftung Eurotransplant, die Organspenden in acht Ländern koordiniert, darunte Deutschland (Auswahl, es gibt außerdem Kombinationen, etwa Herz und Lunge):

Während die Sonne ihr Licht durch die große Glaskuppel in den Plenarsaal des Bundestags wirft, ringen die Abgeordneten intensiv und emotional über die großen Fragen von Leben und Tod. Und doch ist etwas anders in diesen Stunden als in den Debatten um Rente, Steuern und Energiepolitik. Die Parlamentarier ersparen sich gegenseitig Polemik und Provokation. Die stets konfrontative Positionierung der AfD gegen die anderen Fraktionen zeigt sich zwar im eigenen Antrag der AfDler. Aber auch ihre Debattenbeiträge stören die von Respekt geprägte Atmosphäre nicht. Nachdem der Liberale Otto Fricke seine mit juristischen und christlichen Argumenten unterfütterte Rede beendet hat, applaudiert sogar AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. Alle gehen ungewohnt höflich miteinander um, ihre Positionen werden auch ohne Wutausbrüche gegen die Andersdenkenden glasklar.