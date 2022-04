Energiekosten, Spritpreis, ÖPNV-Ticket : Viele offene Fragen beim Entlastungspaket der Ampel

Das Entlastungspaket soll auch ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket umfassen. Doch wie, wo und ab wann es gelten soll, ließ die Ampel-Koalition bislang offen. Foto: dpa/Arne Dedert

Berlin Von den geplanten Entlastungen wegen hoher Preise ist bei den Bürgern bisher nichts angekommen. An diesem Mittwoch will das Kabinett die Maßnahmen verabschieden. Doch es gibt Schwierigkeiten bei der Umsetzung der ÖPNV-Vergünstigung und Kritik an mangelnden Hilfen für Rentner.