Energiepreispauschale, Ticket „9 für 90“, Spritpreis-Senkung : So kommt man an die Energie-Hilfen

Die hohen Spritpreise setzen Autofahrern zu. Nun soll die Energiesteuer sinken. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Düsseldorf Die Ampel-Koalition will Bürger bei den Energiekosten entlasten: Was Arbeitnehmer und Selbstständige tun müssen, um an die 300-Euro-Pauschale zu kommen. Wie der Benzinpreis um 30 Cent sinken soll. Wie das Ticket für den Nahverkehr „9 für 90“ funktioniert.