Energiekrise : Hendrik Wüst will aktuellem Entlastungspaket nicht zustimmen

Hendrik Wüst will aktuellem Entlastungspaket nicht zustimmen

Berlin Das geplante Entlastungspaket der Ampel-Koalition soll vor allem Wenigverdiener entlasten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident fehlen jedoch Informationen zum Mittelstand und den konkreten Energiepreisen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst droht der Bundesregierung beim Entlastungspaket mit einem Vermittlungsverfahren, falls es nicht noch Änderungen gibt. „Hier geht es für die Länder ans Eingemachte“, sagte der CDU-Politiker, der derzeit der Ministerpräsidentenkonferenz vorsteht, bei einer Veranstaltung des Nachrichtenportals „The Pioneer“ in Düsseldorf. Es fehle eine Antwort zum Thema Mittelstand, Wirtschaft und Energiepreise. „Notfalls gehen wir in den Vermittlungsausschuss.“