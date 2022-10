Ministerpräsidentenkonferenz mit Habeck und Lindner : Länder wollen an den 200-Milliarden-Topf des Bundes

Niedrsachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD, links) und NRW-Regierungschef Hendrick Wüst (CDU) am Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover. Foto: dpa/Michael Matthey

Berlin Die Länder melden Ansprüche an den 200-Milliarden-Euro-Fonds des Bundes an, die deutlich über die Entlastung der Gaskunden hinausgehen. Auch Krankenhäuser und anderen Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur soll der Bund helfen.

Vor dem Treffen der Länderchefs an diesem Freitag in Hannover mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) von der Bundesregierung mehr Tempo bei den angekündigten Entlastungen für Bürger und Unternehmen gefordert. „Die konkrete Wirkung des Energiepreisdeckels und die faire Lastenverteilung für das Entlastungspaket , beim Wohngeld und für die Nachfolge des 9-Euro-Tickets müssen jetzt geklärt werden“, sagte Wüst.

Die Energiekrise steht neben dem 9-Euro-Nachfolgeticket und der Flüchtlingsfrage im Mittelpunkt der zweitägigen Beratungen in Hannover. Dabei zeichnet sich ab, dass die Länder über die bereits geplanten Entlastungen für Gaskunden hinaus weitere Ansprüche an den kreditfinanzierten 200-Milliarden-Euro-Fonds des Bundes anmelden, den Lindner noch im laufenden Jahr zur Abwehr der Folgen der Energiepreiskrise errichtet. So wollen die Länder etwa Hilfen auch für die Stadtwerke, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und weitere Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur. Zudem sollen auch Nutzer von Öl- und Pelletheizungen entlastet werden, nicht nur die Gaskunden. Das Vorsitzland Niedersachsen dämpfte allerdings die Erwartungen, da die Beratungen ohne Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stattfinden. Entscheidungen über konkrete Entlastungen sollen erst am 2. November beim nächsten Bund-Länder-Treffen fallen.

Unterstützung bekamen die Länder von der Grünen-Bundestagsfraktion. „Wir dürfen nicht zulassen, dass der Diktator Putin Schaden an unserer sozialer Infrastruktur anrichtet", sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch unserer Redaktion. „Darum ist es richtig, dass die Gaskommission auch Vorschläge zur Unterstützung von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Reha-Kliniken gemacht hat. An der Umsetzung wird derzeit intensiv gearbeitet – klar ist, wir werden Mittel zur Verfügung stellen, um sicher zu stellen, dass Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nicht aufgrund von Putins Energiekrieg in die Pleite schlittern", sagte Audretsch. Er stellte auch Hilfen für die Nutzer von Öl- und Pelletheizungen in Aussicht. „Wir sind als Koalition für alle Menschen in Deutschland verantwortlich, egal mit welchem Energieträger sie heizen", sagte er.