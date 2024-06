Debatte um Entlastungen für Landwirte Union kritisiert Özdemirs Landwirtschaftspolitik als „einzigen Trümmerhaufen“

Pünktlich zum Bauerntag, den der Deutsche Bauernverband am kommenden Mittwoch und Donnerstag in Cottbus ausrichtet, will die Union einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringen, der voraussichtlich am Donnerstagnachmittag beraten werden soll. Darin fordert die Union die Bundesregierung auf, „ihren eigenen Ankündigungen Taten folgen zu lassen und die den deutschen Land- und Forstwirten von den Koalitionsfraktionen gegebenen Zusicherungen endlich auch umgehend umzusetzen“. Hierfür sei dem Bundestag „rechtzeitig vor der parlamentarischen Sommerpause 2024“ ein Gesetzesentwurf vorzulegen, heißt es in dem Antrag, der unserer Redaktion exklusiv vorliegt.